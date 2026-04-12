消防団員の精鋭約120人が日頃の訓練の成果を競う大会が岡山市で開かれました。 【写真をもっとみる】岡山市消防操法大会消防団員の精鋭約120人が訓練の成果競う【岡山】 「はじめ！よし！」 消防団員の技術や団結力の向上を目的に開かれた、岡山市消防操法大会です。きょう（12日）は、各地区の予選を勝ち抜いた約120人の団員が2つの部門に別れて出場しました。 このうち、5人一組で行うポンプ車の部では、ホースをつ