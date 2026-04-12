明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第10節が12日に行われ、川崎フロンターレと鹿島アントラーズが対戦した。前節“茨城ダービー”で勝ち点を落とした首位鹿島は、1試合未消化とは言え、2位FC東京に勝ち点「23」で並ばれ、3位FC町田ゼルビアも「1」差で迫っている状況。一方、川崎Fは優勝の望みをつなぐためにも、鹿島との差を縮める勝ち点「3」が必須だ。前半は攻撃の形がハマらない鹿島に対して川崎Fがペースを握