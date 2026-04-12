2026年４月12日、浦和レッズが埼玉スタジアム2002で東京ヴェルディと対戦。PK負けを含む４連敗中のJ１百年構想リーグで浮上のきっかけを掴みたいホームチームはキックオフ直後こそバタついたが、比較的冷静に試合を進めた。それでも得点の匂いはあまりしない。サイドから崩す意図はあるものの、効果的な崩しからシュートに持ち込むシーンは少なかった。 組み立て時に横パスやバックパスが多い浦和は局面を動かせていない