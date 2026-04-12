2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。社会・事件部門の第2位は――。▼第1位年8万人が失踪し数千人が煙のように｢蒸発｣する日本…自ら姿をくらます人々の意外な"行き先"▼第2位田久保劇場｣が警察を本気で怒らせた…東洋大関係者が解説｢学歴詐称の前市長がこれから払う重すぎる代償｣▼第3位ここは日本であって日本ではない…商店街から｢ちょんの間｣まで中国人に支配された日