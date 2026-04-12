漫画『ドラゴンの胃でおやすみ』の最新話が、13日発売の『ヤングマガジン』にて掲載される。巻中カラーで登場し、掲載されるページが先行公開された。【画像】どんな漫画？モンスター解体で食べる『ドラゴンの胃でおやすみ』最新話ページヤングマガジンの人気作品で、ネット上では「『ドラゴンの胃でおやすみ』おもろいからいつかアニメ化されたら嬉しいな」「最近読んだ漫画の中で、この設定と展開はレベルが高いなと思う、良