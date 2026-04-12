アニメ化しそう！漫画『ドラゴンの胃でおやすみ』最新話の先行ページ公開
漫画『ドラゴンの胃でおやすみ』の最新話が、13日発売の『ヤングマガジン』にて掲載される。巻中カラーで登場し、掲載されるページが先行公開された。
【画像】どんな漫画？モンスター解体で食べる『ドラゴンの胃でおやすみ』最新話ページ
ヤングマガジンの人気作品で、ネット上では「『ドラゴンの胃でおやすみ』おもろいからいつかアニメ化されたら嬉しいな」「最近読んだ漫画の中で、この設定と展開はレベルが高いなと思う、良い作品です。多分アニメ化しそう」などの声があがる期待作品。コミックス第1巻は5月1日に発売される。
■『ドラゴンの胃でおやすみ』
国の象徴であり民の憧れである騎士団長。しかし現実問題、その役割は外面だけの中間管理職で、上司にコキ使われるだけのものであった。そんな役職を背負い生きる誇り高き女騎士団長・リンナは、ある日の業務中、巨大なドラゴンに遭遇する。
応戦しようとするも、日々の激務の疲れからか無惨にやられてしまう…。しかし目を覚ました先で見た光景は信じ難いもので…！？日常に疲れたアナタに贈る、夢と癒しの"胃の中"ファンタジー
【画像】どんな漫画？モンスター解体で食べる『ドラゴンの胃でおやすみ』最新話ページ
ヤングマガジンの人気作品で、ネット上では「『ドラゴンの胃でおやすみ』おもろいからいつかアニメ化されたら嬉しいな」「最近読んだ漫画の中で、この設定と展開はレベルが高いなと思う、良い作品です。多分アニメ化しそう」などの声があがる期待作品。コミックス第1巻は5月1日に発売される。
国の象徴であり民の憧れである騎士団長。しかし現実問題、その役割は外面だけの中間管理職で、上司にコキ使われるだけのものであった。そんな役職を背負い生きる誇り高き女騎士団長・リンナは、ある日の業務中、巨大なドラゴンに遭遇する。
応戦しようとするも、日々の激務の疲れからか無惨にやられてしまう…。しかし目を覚ました先で見た光景は信じ難いもので…！？日常に疲れたアナタに贈る、夢と癒しの"胃の中"ファンタジー
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