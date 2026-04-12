あなたは読めますか？突然ですが、「欄間」という漢字読めますか？日本の伝統的な住宅様式において、非常に重要な役割を果たしている場所の名前ですが、漢字で見ると一瞬「何だろう？」と思うかもしれません。気になる正解は……「らんま」でした！欄間とは、和室の天井と鴨居（かもい）の間にある開口部のことを指します。採光や通風のために設けられるものですが、多くは美しい彫刻や格子細工が施されており、職人の技術が光る装