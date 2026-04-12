鶏むねメニューにつきものの、堅さやパサつきのお悩み。気をつけて調理しても、いまひとつしっとり仕上がらない……と感じることもありますよね。そんなときは、下味のつけ方がポイント。塩・砂糖・サラダ油を〈1：1：1〉でもみ込むだけで、しっとりやわらかに。揚げもの・焼きもの・レンチン、どんな鶏むね肉料理にも使える、覚えておきたい一生モノのワザです。鶏むね肉を柔らかくする下味ワザ塩、砂糖、水、油をもみ込む鶏肉に