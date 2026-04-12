グラビアアイドルの三田悠貴（27）が11日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿をアップした。三田は「ゲットしてくれたかにゃ!?『あふれだす』オフショット」とコメントし、写真集のオフショットを公開した。96センチのバストがあふれ出しそうな、白いバンドゥビキニ姿で、水分補給をしている。この投稿にフォロワーからは「おへそもきれいでうれしい」「本当に可愛いすぎだよ」「Style抜群でSexy」とコメントが寄せられている