都営バスは運転士不足により3月末をもって深夜に運行する全6路線を休止。土休日を中心に運行規模も縮小することを発表し、バスを利用する都民から悲しみの声が上がった。【写真】共演者と不倫か……怪文書で拡散されたレジェンド元競輪選手の疑惑写真「本場なんてどうでもいいんだろうね」の声もバスの運転士不足は、意外な業界にも影響を与えている。都営バスに無料送迎バスの大半を委託していた東京・江戸川区にあるボートレ