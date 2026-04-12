マルチに活躍する青いロマンスカー東京の地下鉄線内で有料座席車両が運行される事例が近年増えています。しかし、特急用車両がそのまま地下鉄線内に直通するという事例は、小田急電鉄の特急ロマンスカー60000形電車「MSE」のみです。【上質な空間】青いロマンスカー「MSE」の車内を見る（写真）このような車両が実現したのは、2000年代初頭におけるロマンスカーの利用者層が関係しています。全体として観光よりも通勤や日常の