元自衛官のタレントやす子（27）が11日、自身のXを更新。注意喚起を行った。「先程ロケバスに乗り込んで移動し始めた時に走行中のロケバスの窓を、ドンドン叩いてきたファン（？）の方、本当に危ないですし大事故につながるので、離れたところからお見守りください」と注意喚起。続けて「応援は嬉しいです！ありがとうございます」と感謝した。このポストに対し「嬉しさ余ってのことなのか、なんなのか…同じファンとして