昨年の阪神JF2着ギャラボーグが前走クイーンC9着から反撃を期す。杉山晴師は「前走はあまりに精彩を欠いた内容。返し馬までは良かったんですけど」と振り返りつつも「そこからの期間が短い中、できる限りのことはやりました」と納得の表情。土曜朝は角馬場から坂路のメニュー。「本来の走りができれば」と実力発揮を願った。