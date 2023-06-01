【ブンデスリーガ第29節】(フォルクスワーゲン・アレーナ)ボルフスブルク 1-2(前半0-2)フランクフルト<得点者>[ボ]ジェナン・ペイチノビッチ(90分+7)[フ]オスカー・ホイルンド(21分)、アルノー・カリムエンド(32分)<警告>[ボ]ジャニュエル・ベロシアン(30分)、ビニシウス・ソウザ(59分)[フ]オーレル・アメンダ(67分)