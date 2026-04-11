大分県中津市耶馬渓町で6人が犠牲になった土砂崩れから11日で8年です。 遺族などが現場の慰霊碑に手を合わせ防災への誓いを新たにしました。 2018年の4月11日に中津市耶馬渓町金吉地区で発生した土砂崩れ。 幅およそ160メートル、長さおよそ220メートルに渡って山肌が崩れ、6人が犠牲となりました。 発生から8年となった11日、遺族や奥塚市長などおよそ40人が現場を訪れました。 そして慰霊碑に手を合わせて犠牲