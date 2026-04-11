『今日好き』出身のイケメン4人衆が嵐の「Love so sweet」をダンスパフォーマンス。その“王子様”っぷりに「花男みたい」「令和のF4」などとファンが盛り上がった。【映像】「令和のF4」『今日好き』イケメン4人の「Love so sweet」2026年4月11日、ABEMA開局10周年を記念した生放送特番『30時間限界突破フェス』内にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が放送された。内田金吾（きんご）、曽根凌輔