ルイ·ヴィトンから、まるでアート作品のような新作ウォッチが登場♡今回発表された「タンブールタイコアーティー·オートマタ」は、色彩・動き・職人技が融合した唯一無二のタイムピースです。見るたびに新たな表情を見せる幻想的なデザインは、身につけるだけで特別な高揚感をもたらします。ハイウォッチメイキングの世界を感じられる逸品に注目です♪ 動き出すアート