ルイ·ヴィトン新作ウォッチ♡幻想的な動きが魅せる芸術的タイムピース

ルイ·ヴィトンから、まるでアート作品のような新作ウォッチが登場♡今回発表された「タンブールタイコアーティー·オートマタ」は、色彩・動き・職人技が融合した唯一無二のタイムピースです。見るたびに新たな表情を見せる幻想的なデザインは、身につけるだけで特別な高揚感をもたらします。ハイウォッチメイキングの世界を感じられる逸品に注目です♪

動き出すアートウォッチ

©Ulysse Frechelin

「タンブールタイコアーティー·オートマタ」は、7つのアニメーション要素を搭載したオートマタウォッチ。

プッシュボタンを押すことで、モノグラム·フラワーの回転や瞳の動き、ハートの揺れなど、繊細な機械仕掛けの演出が楽しめます。

©Ulysse Frechelin

さらにフライングトゥールビヨンが1分間で回転し、時計全体に躍動感と調和をプラス。視覚的な美しさと高度な技術が融合した、まさに“動く芸術”です。

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職人技が生む圧倒的美しさ

©Piotr Stoklosa

ダイアルには23色のグラン·フーエナメルを使用し、250時間以上の手作業によって仕上げられています。立体的な多層構造と繊細な色彩表現が、奥行きのある美しさを演出。

©Piotr Stoklosa

©Piotr Stoklosa

唇や瞳、ハートといったモチーフにはリアルな質感を持たせるため、エナメルを幾重にも重ねた高度な技術が採用されています。さらにダイヤモンドやカラーストーンをあしらい、華やかで芸術性の高い仕上がりに。

スペック＆デザインの魅力

ケースは18Kホワイトゴールド製で、直径42.0mm・厚さ13.6mm。ベゼルにはルビーとカラーサファイア（計2.64カラット）、ダイアルにはラウンドカットダイヤモンド（計0.01カラット）をセットしています。

自社製キャリバーLFTAU05.01を搭載し、パワーリザーブは約65時間。防水性能は30m。ストラップはレッドカーフレザーで、バックルは18Kホワイトゴールド仕様です。

唯一無二のデザインと高機能を兼ね備えたハイエンドウォッチです。

時を超える美しさをその手に

ルイ·ヴィトンの新作ウォッチは、単なる時計を超えた“芸術体験”をもたらす存在♡細部までこだわり抜かれたデザインと、見るたびに心を動かすアニメーションは、まさに特別な一本です。

日常にラグジュアリーな彩りを添えたい方や、自分へのご褒美としてもおすすめ。時を刻むたびに、ときめきを感じられるウォッチをぜひチェックしてみてください♪