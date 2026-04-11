パ・リーグの結果エスコンフィールドで11日に行われた一戦は、ソフトバンクが日本ハムに逆転勝利を収めた。先発の上沢直之投手は初回に矢澤宏太外野手に先制ソロを浴びるも、7回2失点の粘投。打線は4回に柳田悠岐外野手の本塁打で追いつくと、6回に牧原大成内野手の適時打で勝ち越し、近藤健介外野手の5号3ランなどで一挙5点を奪った。上沢は12球団勝利を達成。一方の日本ハムは。先発・伊藤大海投手が6回につかまり、5回2/3を