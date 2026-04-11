俳優の山本裕典が、自身の芸能界における生き残りを懸けた「オファー待ち30時間マラソン」をスタート。軍神（心湊一希）らホスト仲間が応援に駆けつけた。【映像】「ホスト業界みんな応援してる」軍神らからの激励の言葉ABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送。その目玉企画として行われる『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、伊豆諸島の三宅島を舞台に、明日12日の夜10