第2日、通算8アンダーで首位の水田竜昇＝東建多度CC名古屋東建ホームメイト・カップ第2日（11日・三重県東建多度CC名古屋＝7090ヤード、パー71）2位から出た水田竜昇が3バーディー、1ボギーの69で回り、通算8アンダーの134で首位に浮上した。中野麟太朗が1打差の2位につけた。石坂友宏と初日首位のマイケル・ヘンドリー（ニュージーランド）が通算6アンダーで3位。昨年賞金王の金子駆大は62位で予選落ちした。（出場129選手＝