堂ヶ島温泉は、静岡県賀茂郡西伊豆町に位置し、伊豆を代表する景勝地として知られています。この地に温泉が湧出したのは1962年（昭和37年）と比較的新しく、堂ヶ島温泉ホテルの創業者が初めて掘削に成功したことが始まりです。現在では海岸線に沿って多くの宿が建ち並び、海の絶景を生かした露天風呂に力を入れているのが特徴です。泉質は硫酸塩泉で、肌触りがなめらかなことから「美人の湯」や「化粧の湯」としても親しまれていま