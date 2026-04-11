俳優の山本裕典（38）が、ABEMA開局10周年を記念した特別番組で30時間の過酷なマラソンに挑戦。その準備過程で受けた健康診断の結果が明らかとなった。【映像】山本裕典の健康診断の結果ABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、同日午後3時から12日夜10時まで特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送する。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、『愛のハイエナ』内の人気企画「山本裕典、ホストに