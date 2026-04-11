女子高校生等が接客サービスをすることを売り物とする「JKビジネス」が問題となっている。この特殊ビジネスの誕生には、アイドルグループとの知られざる接点意外な経緯があった。ノンフィクションライターの高木瑞穂さんによる『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より、紹介する――。■1990年代半ばからはじまった「援助交際」ブーム法律や条例には、必ずといってよいほど“ほころび”がある。不備や矛盾、抜け穴のことだ。その