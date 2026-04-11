ピッチ上で見せる真剣な表情とは裏腹な、等身大のキュートな素顔が明らかになった。【映像】「恋愛手相」に田中＆植木が赤面世界女王・アメリカ女子代表とのアウェー3連戦に向けて遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）にABEMAが密着取材。特別企画「なでしこジャパン 手相占い診断」を実施した。これまで5万人以上を占ってきた島田秀平氏による診断をまず受けたのは、なでしこの攻撃を最前線で牽引するストライ