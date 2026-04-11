■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』前日計量（11日・福福岡市役所西側ふれあい広場）決戦を翌日に控え公開計量が晴天の中で行われたが、第3試合でヌルハン・ズマガジーと対戦する天弥と、第9試合で萩原京平と対戦するアバイジャ・カレオ・メヘウラが、契約体重をオーバーした。【動画】萩原京平「何キロでも関係ない！」対戦相手メヘウラが1.5kg超過も試合実施！ともにRIZIN初参戦となる2人のファイターが