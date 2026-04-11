【RIZIN】萩原京平「何キロでも関係ない！」対戦相手が1.5kg超過も試合実施 シェイドゥラエフら王座戦の4人はクリア
■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』前日計量（11日・福福岡市役所西側ふれあい広場）
決戦を翌日に控え公開計量が晴天の中で行われたが、第3試合でヌルハン・ズマガジーと対戦する天弥と、第9試合で萩原京平と対戦するアバイジャ・カレオ・メヘウラが、契約体重をオーバーした。
【動画】萩原京平「何キロでも関係ない！」対戦相手メヘウラが1.5kg超過も試合実施！
ともにRIZIN初参戦となる2人のファイターが、ケージに入る前の戦いに勝つことができなかった。メヘウラは66キロ契約から1.5キロオーバーするも、萩原は試合実施を受け入れたため、メヘウラが勝ってもノーコンテスト＆減点2から始まるルールで試合が実施される。
対戦相手のいないステージで計量をクリアした萩原は「何キロでも関係ないっすよ！」とマイクで叫び、集まった多くのファンから大声援を浴びた。
また、天弥は71キロ契約から3.5キロもオーバー。試合実施についてはズマガジー陣営や大会運営本部が協議中で、決定次第発表される。
メインイベント第12試合のフェザー級タイトルマッチで対戦する王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフと挑戦者の久保優太、第11試合のバンタム級タイトルマッチで対戦する王者ダニー・サバテロと挑戦者の後藤丈治の4人は無事に計量クリア。ダブル王座戦の実施が決定した。
●4月12日『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』
試合順
第12試合 フェザー級タイトルマッチ
ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 久保優太
第11試合 バンタム級タイトルマッチ
ダニー・サバテロ vs. 後藤丈治
第10試合 ライト級
堀江圭功 vs. パトリッキー・ピットブル
第9試合 フェザー級
萩原京平 vs. アバイジャ・カレオ・メヘウラ
第8試合 バンタム級
福田龍彌 vs. アジズベク・テミロフ
第7試合 66キロ／キックルール
朝久泰央 vs. シンパヤック・ハマジム
第6試合 フライ級
神龍誠 vs. エンカジムーロ・ズールー
第5試合 スーパアトム級
浜崎朱加 vs. ナターシャ・クジュティナ
第4試合 フェザー級
摩嶋一整 vs. ジェームズ・ギャラガー
第3試合 ライト級（試合実施を協議中）
ヌルハン・ズマガジー vs. 天弥
第2試合 フライ級
本田良介 vs. 火の鳥
第1試合 バンタム級
井上聖矢 vs. 宮川日向
OPENING FIGHT 第4試合
八尋大輝 vs. 岡本瞬
OPENING FIGHT 第3試合
山崎鼓大 vs. 有松朋晃
OPENING FIGHT 第2試合
大木良太 vs. 荒井銀二
OPENING FIGHT第1試合
今村流星 vs. YU-KI
決戦を翌日に控え公開計量が晴天の中で行われたが、第3試合でヌルハン・ズマガジーと対戦する天弥と、第9試合で萩原京平と対戦するアバイジャ・カレオ・メヘウラが、契約体重をオーバーした。
【動画】萩原京平「何キロでも関係ない！」対戦相手メヘウラが1.5kg超過も試合実施！
ともにRIZIN初参戦となる2人のファイターが、ケージに入る前の戦いに勝つことができなかった。メヘウラは66キロ契約から1.5キロオーバーするも、萩原は試合実施を受け入れたため、メヘウラが勝ってもノーコンテスト＆減点2から始まるルールで試合が実施される。
また、天弥は71キロ契約から3.5キロもオーバー。試合実施についてはズマガジー陣営や大会運営本部が協議中で、決定次第発表される。
メインイベント第12試合のフェザー級タイトルマッチで対戦する王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフと挑戦者の久保優太、第11試合のバンタム級タイトルマッチで対戦する王者ダニー・サバテロと挑戦者の後藤丈治の4人は無事に計量クリア。ダブル王座戦の実施が決定した。
●4月12日『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』
試合順
第12試合 フェザー級タイトルマッチ
ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 久保優太
第11試合 バンタム級タイトルマッチ
ダニー・サバテロ vs. 後藤丈治
第10試合 ライト級
堀江圭功 vs. パトリッキー・ピットブル
第9試合 フェザー級
萩原京平 vs. アバイジャ・カレオ・メヘウラ
第8試合 バンタム級
福田龍彌 vs. アジズベク・テミロフ
第7試合 66キロ／キックルール
朝久泰央 vs. シンパヤック・ハマジム
第6試合 フライ級
神龍誠 vs. エンカジムーロ・ズールー
第5試合 スーパアトム級
浜崎朱加 vs. ナターシャ・クジュティナ
第4試合 フェザー級
摩嶋一整 vs. ジェームズ・ギャラガー
第3試合 ライト級（試合実施を協議中）
ヌルハン・ズマガジー vs. 天弥
第2試合 フライ級
本田良介 vs. 火の鳥
第1試合 バンタム級
井上聖矢 vs. 宮川日向
OPENING FIGHT 第4試合
八尋大輝 vs. 岡本瞬
OPENING FIGHT 第3試合
山崎鼓大 vs. 有松朋晃
OPENING FIGHT 第2試合
大木良太 vs. 荒井銀二
OPENING FIGHT第1試合
今村流星 vs. YU-KI