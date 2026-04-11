東京六大学野球の春季リーグ戦は、きょう11日に神宮で開幕し、東大―明大、慶大―立大の2試合が行われる。昨年に創設100周年を迎えた大学野球最古の連盟として日本の野球界をリードしてきた。これまで東京・渋谷にある通称「名取ビル」にあった連盟事務所は3月25日に神宮球場近くの「ジャパン・スポーツ・オリンピック・スクエア」に転居した。内藤雅之事務局長は「高校野球は3月に選抜が行われ、東京六大学野球も始まりますの