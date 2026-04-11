「白和えは食べたいけれど、豆腐の水切りが面倒…」そんな料理のハードルを劇的に下げてくれるアイデアが、SNSで大きな反響を呼んでいます。脱サラ料理家として活動するふらおさん（@furafurafufu）が考案した「超ズボラ白和え」は、調理工程の常識を鮮やかに覆す「逆転の発想」から生まれたレシピです。【写真4枚】水切り不要！超ズボラ白和えの調理工程「吸わせる」ことで生まれる圧倒的な時短白和えの最大の壁である「豆腐の水