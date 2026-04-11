ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が１０日、今年の１月１日〜４月５日に行われた世界の主要レースを対象としたワールドベストレースホースランキングを発表した。ランキング上位は１位カーインライジング（騸５歳・香港＝１２８ポンド）、２位ロマンチックウォリアー（騸８歳・香港＝１２４ポンド）、３位フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作＝１２３ポンド）で前回から変動はなし。大阪杯を制したクロワデュ