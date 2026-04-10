グラビアアイドル・麻倉瑞季(23)が、6日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】舌ペロめがねがあざとい！S字くっきり、ぴったり黒ニットはもっとあざといっ 自身のインスタグラムに、肩ひもなしでこぼれ落ちそうなデジタル写真集の表紙画像を掲載。「週刊プレイボーイさんに掲載していただいてます!また、デジタル写真集『さくらとあさくら』も発売されます」と直球で報告。11日が24歳の