猫トイレを清潔に保つ習慣5選 猫トイレは、汚れてからまとめて掃除するより、日々の小さな手入れを積み重ねるほうが清潔を保ちやすくなります。 毎回完璧を目指す必要はなくても、一定のリズムで管理するだけで、猫にとっても飼い主にとっても快適さは大きく変わってきます。ここでは、無理なく続けやすい基本の習慣を5つ紹介します。 1.1日1～2回の“こまめ掃除”をルーティン化する うんちや固