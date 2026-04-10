10年前の熊本地震で大きな被害が出た熊本県南阿蘇村の立野地区では、4割を超える住民が村を離れました。 【写真を見る】「寂しさもあるけど、得たもの多い」熊本地震10年南阿蘇村立野地区で「最後の交流会」4割超が村を離れるも、今なお続く“故郷への思い”と住民の絆 熊本地震から10年を節目に4月9日、住民たちの最後の交流会が開かれました。 旧立野小学校のグラウンドに立野地区の住民が集まりました。 交流会の呼びか