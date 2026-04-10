【モデルプレス＝2026/04/10】演歌歌手の丘みどりが4月10日、自身のInstagramを更新。娘と俳優の三田村邦彦との3ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳演歌歌手「大きくなってる」娘＆人気俳優との寄り添いショット◆丘みどり、娘と三田村邦彦との3ショット公開丘は「三田村さんに美味しい焼肉屋さんへ連れて行っていただきました！！」とつづり、三田村との交流を報告。「娘は大好きなタンをたくさん食べました」と明