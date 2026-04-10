ジェットスター航空は、新仕様のボーイング787-8型機の運航を、4月7日から開始した。改修は香港の香港エアクラフト・エンジニアリング（HAECO）で実施し、4月2日にメルボルンへ空輸していた。初便はメルボルン発プーケット行きのJQ17便となった。ビジネスクラスは、従来の21席から44席へと倍増し、シートピッチは38インチ、リクライニング角は7インチ、幅は21インチ。6段階調整可能なヘッドレスト、フットレスト、折りたたみ式アー