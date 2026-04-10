カシオ計算機は、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK」の新製品として、デュプレックスLCDを搭載した角型コンパクトモデル「PRW-69Y-1JF」「PRW-69YB-3JF」と、ヨセミテの青みがかった情景から着想を得た「PRW-B1000B-2JF」の計3モデルを4月10日に発売する。価格はPRW-69Y-1JF／PRW-69YB-3JFが48,400円、PRW-B1000B-2JFが89,100円。PRW-69Y-1JF○PRW-69Y-1JF／PRW-69YB-3JF「PRW-69Y-1JF」「PRW-69YB-3JF」は、アウトドアギアが持つ