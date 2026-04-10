ソフトバンクは、スマホとスターリンク衛星の直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct」の提供を4月13日に開始する。これに合わせて、白戸家のメンバーと子役の永尾柚乃が出演する新テレビCM「白戸家お父さん衛星になる」篇の放映が全国で始まった。 新CMでは、電波の届かない山奥にいるアヤ（上戸彩）らが、宇宙に打ち上げられた「お父さん」を介して、海上で釣りをする兄（ダンテ・カー