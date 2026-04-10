奈良市議・へずまりゅう氏（34）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、悪質な“ネタバレ”による被害を明かした。劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」がこの日から公開。作品の舞台となっている横浜市にある「Tジョイ・横浜」では、初日に1日で59回上映すると発表し、話題となっていた。へずま氏は「悪質すぎる。毎年、劇場版名探偵コナンの犯人をDMで報告してくるの何なん？これ賠償金とか取れないんですかね