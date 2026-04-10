CBシリーズの進化にバイク業界が注目！ ホンダ CB400スーパーフォア E-クラッチコンセプト｜Honda CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept 今年のホンダブースは、次世代コンセプトモデルや新たなCBシリーズを中心に展開。その中でも特に注目を集めたのが「CB400スーパーフォア（以下、CB400SF）E-クラッチコンセプト」と、「CBR400Rフォア E-クラッチコンセプト」だ。CBシリーズ