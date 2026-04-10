お笑いコンビ「中川家」礼二（54）が10日、自身のインスタグラムを更新し、長男との鉄道見学ショットを披露した。電車好きで知られる礼二は「3月28日にオープンしたばかりの大井町トラックスに息子と一緒に行きました」と東京・大井町駅直結の複合施設を訪れたと回顧し、JRの線路を望むホテルでの親子ショットや、そろいのトレーナー姿での駅での親子ショットアップ。「車庫が見えるホテルに泊まり、その景色に私も子どもも