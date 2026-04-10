お笑いコンビ「中川家」礼二（54）が10日、自身のインスタグラムを更新し、長男との鉄道見学ショットを披露した。

電車好きで知られる礼二は「3月28日にオープンしたばかりの大井町トラックスに息子と一緒に行きました」と東京・大井町駅直結の複合施設を訪れたと回顧し、JRの車庫を望むホテルでの親子ショットや、そろいのトレーナー姿での駅での親子ショットアップ。

「車庫が見えるホテルに泊まり、その景色に私も子どもも大興奮！深夜になると全車両揃い、昼間とはまた違う雰囲気に」と車両が並ぶショットなどもつづると、ハッシュタグでは「大井町トラックス」「大井町」「ホテルメトロポリタン」「中川家礼二」と添えた。

礼二は2009年4月に一般女性と結婚。同年11月に第1子となる長女が誕生、19年9月には第2子長男が誕生したことを、ラジオ番組の生放送で報告していた。

礼二の投稿に、フォロワーからは「礼二さんの大切な相棒ですね〜」「こんなに電車に詳しいパパやったら自慢でしかないですね！」「息子さん、後ろ姿がパパに似てる！親子旅いいですねぇ」「息子さんとペアルックいいですね」といった反響が寄せられている。