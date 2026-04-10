近年では、地球温暖化や病虫害に対する抗病性遺伝子の単一化などの影響を受け、イネ白葉枯病が再び猛威を振るっています。この病気は水稲の安定した高収量を制約し、食糧の安全保障を脅かす障害です。中国の研究チームはこの問題に対して、広域抗病性遺伝子のXa48のクローニングに成功し、長期間の栽培における水稲の抗病能力の変化の法則を明らかにしました。このことにより高耐病性と多収量を兼ね備えた水稲の育成に向けた中核的