大屋根リングを解体する様子 NHKは、大阪・関西万博の解体工事に密着した「解体キングダム ～大阪・関西万博スペシャル～」を、NHK BSで11日21時～22時29分に放送する。出演は城島茂、田中道子、前田亜美。 去年10月、世界中から2,500万人以上を動員し大好評のうちに幕をおろした大阪・関西万博。番組では、世界最大の木造建築としてギネス世界記録にも認定されている「大屋根リング」と世界中の国と地