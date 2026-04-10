スペースエントリー株式会社は2026年4月7日、メカニックデザイナーの大河原邦男氏がデザインした自律型宇宙ロボット「みんなのハロ」を、ISS（国際宇宙ステーション）の「きぼう」日本実験棟へ送り長期滞在させるプロジェクト「HELLO, HARO（ハロー・ハロ）」の始動を発表しました。【▲ 「みんなのハロ」メインビジュアル（Credit: スペースエントリー）】「みんなのハロ」が宇宙を目指す「みんなのハロ」は、テレビアニメ『機動