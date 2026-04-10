〈第一弾として未・低利用魚のクロダイを使った缶詰を発売〉Umios（ウミオス）はJR東日本、東京大学らと連携し、サイエンスの力を活用して海を中心とする「地球益」の実現を目指す、産官学連携プロジェクト「umios Planet」を立ち上げた。その思想を具現化する第一弾商品として９日、未・低利用魚のクロダイを使った缶詰を発売。地域や時期によっては適正な価格がつきにくいクロダイを、フランス発祥の伝統食であるリエットに加工