電子コミックサービス「LINEマンガ」が2026年4月9日（木）でサービス開始13周年を迎えることを記念し、4月9日（木）より「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」が開催される。 【写真】風間俊介、超特急・アロハ&リョウガ 本イベントは、さまざまなジャンルのテーマに沿ってユーザーが「推しマンガ」を投票する参加型企画。全13テーマのなかには、俳優・風間俊介が「語りたいマン