香川県庁 独創的で革新的なビジネスプランを募集し、県経済の活性化につなげようと、香川県が「ビジネスチャレンジコンペ2026」を行います。 起業後5年以内（2026年4月1日現在）で、香川県内に本店や主要な事業所がある中小企業や一般財団法人、NPO法人などが応募できます。募集期間は6月1日まで。 最優秀賞（1社）に500万円以内、優秀賞（1社）に300万円以内、奨励賞（1社）に200万円以内の補助金が交付され、インキュ