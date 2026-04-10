タレントの辻希美（38）が10日までに自身のインスタグラムを更新。昨年8月に誕生した第5子となる次女・夢空（ゆめあ）さんの成長を報告した。「今日で夢空が産まれて8ヶ月になりましたぁ」と書き出した辻。夢空さんの近影と“オムツアート”を披露した。「8ヶ月のオムツアートは夫婦でブランドアンバサダーをさせてもらってるGOO.Nで…」と添えた。