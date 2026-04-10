2024年12月、メッツに入団し記者会見するソト＝ニューヨーク（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグの今季開幕時の選手の平均年俸が昨季から3.4％増の534万ドル（約8億4900万円）となり、過去最高を記録した。9日、AP通信が報じた。チーム別の年俸総額は、千賀の所属するメッツが3億5220万ドルで4年連続1位だった。ワールドシリーズ2連覇中の大谷らのドジャースが3億1660万ドルで2位、ヤンキースが2億9720万ドルで3