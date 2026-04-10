女優でモデルの冴木柚葉（26）が9日までに自身のインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを公開した。冴木は「オフショットみんなのお気に入り衣装はどれ?」と問いかけ、白い水着姿のオフショットや、表紙を飾った「FLASH」のグラビアをアップした。この投稿にフォロワーからは「えちえちボディ」「破壊力えぐい」「表情、好きっす」「うわーたまらん」とコメントが寄せられている。冴木は東京都出身。22年1月にYouTube「